Мужчина «оседлал» автобус на востоке Москвы

В Москве местные жители засняли мужчину, сидящего на крыше движущегося автобуса. Кадры опубликовал Telegram-канал «Московская хроника».

«Ничего необычного, просто парень едет по делам верхом на автобусе», — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть автобус №314. Он следует от метро «Выхино» до МЦД «Перово». Ну уточняется, на каком конкретно участке маршрута было заснято видео. За такие действия хулигана могут оштрафовать.

До этого в Госдуме предложили ввести уголовное наказание для водителей за хулиганство на дорогах. Авторы инициативы уверены, что она может сформировать безопасную среду для всех участников дорожного движения.

Авторами предлагается ввести дополнительные отягчающие обстоятельства в статью 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Предлагаемые меры позволят значительно усилить ответственность для тех, кто провоцирует разборки на дороге и различных видах транспорта, отметил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее в Казани пассажиры на ходу выпали из автобуса.