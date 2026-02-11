Врач рассказал, каким болезням подвержены любители «диванного» образа жизни

«Диванный» образ жизни может привести к замедлению обмена веществ и набору веса, а также расстройствам сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Сам по себе повышенный интерес к отдыху и сну не является патологией. Потребность во сне индивидуальна и определяется возрастом, уровнем физической и умственной нагрузки, а также режимом труда и отдыха. Для большинства взрослых физиологической нормой считается 7–9 часов ночного сна. Кратковременный дневной отдых также допустим и может способствовать восстановлению нервной системы и снижению утомляемости. Неблагоприятные последствия возможны не из-за сна как такового, а при длительном отсутствии двигательной активности. Преобладание малоподвижного, так называемого «диванного» образа жизни приводит к снижению энергозатрат, замедлению обмена веществ и постепенному уменьшению мышечной массы. В перспективе это может способствовать набору избыточной массы тела, развитию нарушений углеводного и жирового обмена, повышению артериального давления, снижению плотности костной ткани, а также функциональным расстройствам сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Дополнительно при недостатке движения ухудшаются венозный отток и лимфообращение, что может отражаться на общем самочувствии», — пояснил Калюжин.

Чтобы таких негативных последствий избежать, врач рекомендовал поддерживать регулярную физическую активность. Ежедневная ходьба, бытовая подвижность, простые упражнения для крупных мышечных групп позволяют компенсировать длительное сидение или лежание и поддерживать физиологическое равновесие организма.

«Питание при низкой физической активности должно быть особенно сбалансированным и соответствовать реальным энергозатратам. Рацион рекомендуется строить с умеренной калорийностью, достаточным содержанием полноценных белков для сохранения мышечной ткани, с обязательным включением овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов как источников пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Следует ограничивать потребление легкоусвояемых углеводов, сладостей и избыточного количества насыщенных жиров, а также соблюдать адекватный питьевой режим. Важно подчеркнуть, что, если повышенная сонливость сочетается с постоянной усталостью, снижением работоспособности, изменением массы тела или настроения, это является основанием для обращения к врачу с целью исключения скрытых нарушений», — заключил Калюжин.

