ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области

Гладков: по Белгороду и округу нанесен очередной ракетный удар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду и округу. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах», — написал он.

Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидируют последствия удара. Информация о повреждениях уточняется, заключил глава региона.

11 февраля в в селе Головино Белгородской области дрон ВСУ атаковал производственное предприятие — пострадали три человека. По словам губернатора, сотрудники скорой помощи доставили в белгородскую городскую больницу № 2 двоих мужчин с осколочными ранениями живота и лица, а также еще одного с баротравмой.

Гладков добавил, что в ходе атаки повреждения получили гараж и три автомобиля, находившиеся поблизости.

Ранее в Белгородской области водителя «Газели» не удалось спасти после атаки ВСУ.