Стало известно имя победителя международной Букеровской премии

Французский писатель Давид Диоп стал лауреатом Международной Букеровской премии, которая присуждается в области литературы на английском языке. Об этом объявила на торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт, сообщает ТАСС.

Победу французскому номинанту принес роман «Родственная душа» (Frère d'âme, англ. At Night All Blood is Black, букв. «Ночью любая кровь черна»).

В книге, которая была переведена на английский язык, автор рассказывает о периоде Первой мировой войны и колониального господства. Повествование ведется о сенегальском солдате, который сражается в рядах французской армии.

Россиянка Мария Степанова, автор романа «Памяти памяти», который попал в шорт-лист Международного Букера, в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала итоги премии.

Писательница высоко отозвалась о других номинантах, заявив, что с нетерпением ждет переводы представленных на премии книг на русский язык.

«Все книги короткого списка заслуживают пристального интереса. Я сама болела за книгу Бенджамина Лабатута «When we cease to understand the world», но сегодняшний результат более чем достойный. Очень надеюсь скоро увидеть все эти книги в русских переводах!» — рассказала Степанова.

Мария Степанова стала первым российским автором, которая попала сначала в длинный список, а потом и в шор-лист международной Букеровской премии.