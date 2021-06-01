Умер 93-летний журналист-международник Мэлор Стуруа

Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в США в возрасте 93 лет, пишет mk.ru со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева.

В организации Стуруа называют «одним из гигантов советской журналистики и публицистики».

Мэлор Стуруа начал журналистскую карьеру в 1950 году в «Известиях», работал собкором газеты в Великобритании и в США, с начала 2000-х работал в США обозревателем издания «Московский комсомолец».

Был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу, Орденом Почета за заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу, Орденом Дружбы и Орденом Дружбы народов. Был автором книги стихов, почетным членом Российской академии художеств.