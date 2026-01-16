Путин призвал кабмин быстрее переходить к использованию автономных систем

Путин поручил скорее переходить от экспериментов к вводу автономных систем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер для усовершенствования развития отечественной индустрии автономных систем. Об этом пишет «Интерфакс».

«Прошу администрацию президента и правительство представить предложения по повышению эффективности управления развитием национальной отрасли автономных систем», — заявил Путин в ходе совещания, посвященного развитию автономных систем, состоявшегося в пятницу, 16 января.

Наряду с этим, глава государства поручил правительству разработать планы по внедрению беспилотных технологий в ключевые секторы российской экономики.

«Эти меры призваны повысить производительность труда, улучшить качество жизни граждан. В частности, автономные системы должны заменить неквалифицированный и опасный труд», — подчеркнул президент.

В заключение Путин призвал участников совещания к более активному переходу от этапа экспериментов и тестирования к широкому внедрению автономных решений в различных сферах деятельности.

Ранее Путин поручил в ускоренном темпе внедрять в ВС России технологии ИИ.