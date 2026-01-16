Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию автономных систем поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, передает РИА Новости.

«На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков, организовать сертификацию различных типов беспилотных систем», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, для таких систем нужно установить исчерпывающие требования и стандарты, а также выработать подходы к определению ответственности за действия и «за бездействие» беспилотников в ходе транспортных происшествий.

Незадолго до этого генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что 16 января Путину представят систему широкополосной связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вне зон покрытия наземных сетей.

Соответствующий проект реализуется за счет частных инвестиций. Благодаря привлечению инвесторов нагрузка на бюджет РФ была снижена, подчеркнул Баканов.

В конце декабря Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поддержал идею распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для сокращения отчетности в 44 ведомствах.

Ранее Путин рассказал о применении новых материалов из сферы вооружения.