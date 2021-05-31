Главный герой «Декстера» возвращается в тизере финального сезона сериала

Телеканал Showtime опубликовал на YouTube тизер девятого сезона сериала «Декстер», который станет финальным.

Майкл Си Холл вернется к роли охотящегося на избежавших наказания преступников серийного маньяка Декстера Моргана после инсценировки собственной смерти в восьмом сезоне.

В ролике сменивший имя Декстер прогуливается по маленькому городу, готовящемуся встречать Рождество, и здоровается с местными жителями. Его внимание привлекает витрина с ножами, после чего на экране появляется надпись «Декстер», написанная кровью на снегу.

В девятом сезоне будет десять серий, премьера сериала состоится осенью 2021 года. Восьмой сезон «Декстера» вышел в 2013 году.

Ранее сообщалось, что актер Клэнси Браун («Побег из Шоушенка», «Миллиарды») сыграет главного злодея в новом сезоне сериала «Декстер». Ему достанется роль Курта Калдвелла — неофициального и деспотичного лидера небольшого города.