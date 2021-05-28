Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии

Европейский вещательный союз (ЕВС), один из организаторов международного конкурса «Евровидение», принял решение приостановить членство Белоруссии, ей дано две недели на ответ, затем решение вступает в силу.

«ЕВС внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Белоруссии и постоянно призывает Белтелерадиокомпанию (БТРК) как своего члена отстаивать общие основные ценности — свободы слова, независимости и подотчетности. После спорных выборов прошлым летом мы проводим кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против вмешательства правительства. Мы также следили за освещением БТРК и сообщили о своих опасениях их руководству», — говорится в заявлении компании.

В организации сообщили, что после «спорных выборов» прошлым летом ЕВС проводит кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в Белоруссии. В частности, союз публично поддержал журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших из-за вмешательства правительства, а так же следил за освещением на БТРК и сообщил о своих опасениях руководству телерадиокомпании.

Среди тревожных сигналов со стороны Белоруссии ЕВС упоминает «интервью, явно полученное под принуждением» и связанные с результатами выборов передачи, которые вызвали серьезные опасения.

Все вышеперечисленное ведет к тому, что «нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в ЕВС,» заявили в международной организации.

У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу приостановки.

Ранее Белтелерадиокомпания сообщила, что не будет транслировать «Евровидение 2021». Такое решение было принято, поскольку представителя Белоруссии не допустили до участия в конкурсе. Группа «Галасы ЗМеста» должна была выступать на конкурсе с песней «Я научу тебя».

23 мая основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске белорусские правоохранительные органы после экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair. Этот самолет следовал из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. После этого автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило выступил с обращением к международному сообществу. Он попросил обеспечить охрану себе и другим сотрудникам канала.