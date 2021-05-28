Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии

close
Depositphotos

Европейский вещательный союз (ЕВС), один из организаторов международного конкурса «Евровидение», принял решение приостановить членство Белоруссии, ей дано две недели на ответ, затем решение вступает в силу.

«ЕВС внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Белоруссии и постоянно призывает Белтелерадиокомпанию (БТРК) как своего члена отстаивать общие основные ценности — свободы слова, независимости и подотчетности. После спорных выборов прошлым летом мы проводим кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против вмешательства правительства. Мы также следили за освещением БТРК и сообщили о своих опасениях их руководству», — говорится в заявлении компании.

В организации сообщили, что после «спорных выборов» прошлым летом ЕВС проводит кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в Белоруссии. В частности, союз публично поддержал журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших из-за вмешательства правительства, а так же следил за освещением на БТРК и сообщил о своих опасениях руководству телерадиокомпании.

Среди тревожных сигналов со стороны Белоруссии ЕВС упоминает «интервью, явно полученное под принуждением» и связанные с результатами выборов передачи, которые вызвали серьезные опасения.

Все вышеперечисленное ведет к тому, что «нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в ЕВС,» заявили в международной организации.

У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу приостановки.

Ранее Белтелерадиокомпания сообщила, что не будет транслировать «Евровидение 2021». Такое решение было принято, поскольку представителя Белоруссии не допустили до участия в конкурсе. Группа «Галасы ЗМеста» должна была выступать на конкурсе с песней «Я научу тебя».

23 мая основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске белорусские правоохранительные органы после экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair. Этот самолет следовал из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. После этого автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило выступил с обращением к международному сообществу. Он попросил обеспечить охрану себе и другим сотрудникам канала.