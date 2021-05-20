Победитель предыдущего «Евровидения» заразился коронавирусом

Победитель «Евровидения» 2019 года голландец Дункан Лоуренс заболел коронавирусом, сообщает ТАСС.

Из-за болезни выступление Лоуренса на финальном концерте «Евровидения» 22 мая не состоится. Он должен был спеть на сцене Ahoy Arena в финале шоу. «Заболевание у Лоуренса протекает в мягкой форме. Однако из-за обязательного семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале «Ахой» в Роттердаме», — уточнили организаторы международного песенного конкурса.

Выступление Дункана Лоуренса пройдет в альтернативной форме. Онлайн или в видеозаписи покажут номер, не уточняется.

Первый полуфинал «Евровидения» прошел в Роттердаме 18 мая, по его результата российская исполнительница Манижа прошла в финал с песней Russian Woman. Второй полуфинал пройдет 20 мая.

В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что исландская группа не выступит на «Евровидении» вживую из-за коронавируса.