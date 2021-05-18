Понасенков после «Вечернего Урганта» рассказал, почему не любит песню «Ride It»

Историк Евгений Понасенков, ставший героем популярных мемов, назвал песню британского исполнителя Джея Шона «Ride It» — «убожеством». Публицист накануне был гостем программы «Вечерний Ургант», где вместе с ведущим исполнил композицию. Понасенков рассказал «Газете.Ru», что согласился на этот номер только при условии обработки песни в классическом элегическом ключе.

«В том варианте, как она изначально звучит, — это стиль то ли гоп-стоп, то ли хип-хоп, что, в общем-то, одно и то же. И, поскольку там как бы слова про человеческие чувства (как бы), все это в таком рваном виде, в котором, простите, даже собачки не сношаются, то это убожество. Поэтому, когда мне ночью редакторы сообщили, что у Ивана такая идея это исполнить, я сказал, что, во-первых, без репетиций это сделать невозможно (а мы делали это спонтанно), а во-вторых, только если он это сделает в каком-то классическом элегическом ключе, что он и постарался сделать», — рассказал Понасенков.

Евгений Понасенков также сообщил, что из эфирного выпуска программы вырезали один фрагмент. Там, по словам историка, он рассказал о курьезном случае. К Понасенкову подошла поклонница за автографом, но совершила фатальную ошибку. Девушка включила тот самый трек, сопровождающий ролики с публицистом. Историк сообщил, что остался недоволен этим жестом.

«Я вам открою тайну — этот момент вырезали из передачи. Я рассказал, что несколько дней назад был по делам в Петербурге. Это город, который я очень люблю. Я гулял по набережной Невы, вспоминал самые прекрасные стихотворения прошлого, посвященные Неве и городу. И вот одна из моих поклонниц, девушка, меня заметила и неожиданно включила эту музычку, простите. Я думал, что я ее выброшу в Неву — я имею в виду не музычку, а девушку. Но вокруг было, в общем-то, людно — очень много свидетелей. И, памятуя Уголовный кодекс, я воздержался и дал автограф. Хотя, когда я давал автограф, у меня было огромное желание эту поклонницу притопить в реке в городе Петра творенья», — отметил публицист.

В апреле этого года в TikTok стали появляться ролики, в которых Евгений Понасенков гуляет по паркам и дворцовым садам под песню Ride It. Видео мгновенно стало вирусным, набирая миллионы просмотров. В результате историку стали посвящать мемы.