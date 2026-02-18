Стало известно о контактах Зеленского с Тихановской по санкциям против Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал введение санкций в отношении лидера Белоруссии Александра Лукашенко с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

Отмечается, что в конце января украинский политик впервые провел двустороннюю встречу с Тихановской в Вильнюсе.

«Обсуждалось введение санкций против Лукашенко», — заявил собеседник агентства.

18 февраля Украина ввела пакет санкций против Лукашенко. По словам президента Украины, во второй половине 2025 года российские военные развернули на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности ВС РФ наносить удары по северным областям Украины — от Киевской до Волынской.

Зеленский отметил, что часть ударов, в том числе по энергетическим объектам и железным дорогам в украинских регионах, российские военные не смогли бы нанести без такой помощи Белоруссии. Кроме того, более трех тысяч белорусских предприятий поставляют России критически важную технику, оборудование и компоненты, подчеркнул украинский лидер.

Ранее в Белоруссии назвали глупостью санкции Украины в отношении Лукашенко.