«Возможна различная стратегия»: в Госдуме оценили шансы Петросян на медаль ОИ

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призналась, что ей все понравилось в выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на зимних Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что в произвольной программе у Аделии возможна различная стратегия, в зависимости от того, какие элементы заявили конкурентки. От того, чтобы пойти ва-банк до аккуратного проката. То, какую стратегию завтра выберет наша спортсменка, нам неизвестно», — подчеркнула она.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

В заявке фигуристки нет четверных прыжков, однако контент, который будет исполнен во время произвольной программы может отличаться от заявки.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее тренер Петросян Даниил Глейхенгауз рассказал, чем фигуристка напугала его.