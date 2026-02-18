Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В России раскрыли, зачем европейцы присоединились к переговорам в Женеве

Политолог Дудаков: Зеленский мог пригласить ЕС на переговоры из-за давления США
Telegram

Сообщения в СМИ о том, что европейские дипломаты присоединились к переговорам по Украине в Женеве, говорят о начавшихся «больших проблемах» у украинского лидера Владимира Зеленского. На него давят и Россия, и США с целью окончательного урегулирования конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Малек Дудаков.

«То, что Зеленский их начал приглашать, показывает, что у него большие проблемы в рамках этого трехстороннего диалога и с американской делегацией, и с российской. Мы видим, что, в общем-то, давление усиливается на украинских лоббистов с двух сторон: и американцы их поджимают, и точно также уже оказывает давление Российская Федерация», — подчеркнул эксперт.

По словам Дудакова, Киев в рамках переговоров с американской стороной так и не смог «выторговать себе разные плюшки» вроде предоставления гарантий безопасности до завершения конфликта, а также предоставления денег на проведение возможных будущих выборов на Украине.

«Им не удалось найти понимания у американской стороны, поэтому им приходится отчаянно искать себе союзников на стороне», — подытожил политолог.

Украинские СМИ сообщили, что представители европейских стран присоединились к переговорам в Женеве по просьбе Зеленского.

Ранее Борис Джонсон призвал отправить европейские войска на Украину.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!