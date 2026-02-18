Сообщения в СМИ о том, что европейские дипломаты присоединились к переговорам по Украине в Женеве, говорят о начавшихся «больших проблемах» у украинского лидера Владимира Зеленского. На него давят и Россия, и США с целью окончательного урегулирования конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Малек Дудаков.

«То, что Зеленский их начал приглашать, показывает, что у него большие проблемы в рамках этого трехстороннего диалога и с американской делегацией, и с российской. Мы видим, что, в общем-то, давление усиливается на украинских лоббистов с двух сторон: и американцы их поджимают, и точно также уже оказывает давление Российская Федерация», — подчеркнул эксперт.

По словам Дудакова, Киев в рамках переговоров с американской стороной так и не смог «выторговать себе разные плюшки» вроде предоставления гарантий безопасности до завершения конфликта, а также предоставления денег на проведение возможных будущих выборов на Украине.

«Им не удалось найти понимания у американской стороны, поэтому им приходится отчаянно искать себе союзников на стороне», — подытожил политолог.

Украинские СМИ сообщили, что представители европейских стран присоединились к переговорам в Женеве по просьбе Зеленского.

Ранее Борис Джонсон призвал отправить европейские войска на Украину.