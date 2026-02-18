Представители Москвы после завершения переговоров в Женеве вернулись в отель

Делегация России после завершения трехсторонних переговоров с Украиной и США, состоявшихся в швейцарском городе Женеве, вернулась в гостиницу. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, представители Москвы располагаются в отеле President Wilson.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Во второй день встреча продлилась около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о ее завершении примерно в 13:00 мск. По его словам, беседа была «тяжелой, но деловой». Никаких документов стороны не подписывали, выяснили журналисты РИА Новости.

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что переговоры в Женеве во второй день могли завершиться быстро по двум противоположно разным причинам. Одна из них — встреча могла оказаться настолько провальной, что главы делегаций пришли к выводу, что тянуть время дальше смысла просто нет. Вторая — беседа в первый день могла быть очень продуктивной и содержательной, так что на следующий день обсуждать было особо нечего.

Ранее швейцарские СМИ назвали имя одного из главных организаторов трехсторонних переговоров в Женеве.