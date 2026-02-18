Размер шрифта
Зеленский раскрыл, о чем «почти договорились» Россия и Украина в Женеве

Зеленский: Россия и Украина почти договорились о мониторинге прекращения огня
Edgar Su/Reuters

На переговорах в Женеве Россия и Украина «почти договорились» о том, как будет выглядеть мониторинг прекращения огня в случае достижения договоренностей при наличии политической воли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

Он рассказал, что переговоры касались двух направлений – военного и политического. Зеленский заметил, что «все три стороны в военном направлении были конструктивны».

«Больше деталей будет по возвращении от моей группы. Но пока то, что я услышал: в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они, в принципе, там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал», — сказал Зеленский.

Трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США в Женеве прошли 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми». РИА Новости сообщило, что делегации не подписывали никаких документов в ходе переговоров. Также СМИ написали, что Украина, США и Россия продолжат диалог по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров.
 
