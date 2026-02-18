В России создали аналог системы Starlink

Российские разработчики завершают подготовку к испытаниям стратосферного беспилотника «Аргус», который может выступать как оператор связи, обеспечивая ВС РФ и других пользователей высокоскоростным интернетом по аналогии со спутниковой связью Starlink. О новинке сообщили «Известия».

По словам разработчиков, главной особенностью «Аргус» является его способность работать на высотах от 15 до 24 километров. Эта зона, как отмечается, недоступна для большинства привычных средств противовоздушной обороны (ПВО), включая переносные зенитно-ракетные комплексы типа «Игла» и «Верба», которые могут подниматься на высоту 12-15 километров.

Ожидается, что «Аргус» будет передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Беспилотник будет использовать солнечную энергию, которая позволит ему находиться в полете почти неограниченное время. Управление будет осуществляться в автоматическом или ручном режиме. Дрон сможет зависать в воздухе, а также работать как «глушилка» спутниковой навигации и связи.

Чтобы сбить дрон, противнику придется использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или C-300, стоимость которых кратно превышает стоимость БПЛА. Испытания российского аналога Starlink начнутся в марте.

1 февраля стало известно, что компания SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на интенсивность и эффективность работы российских беспилотников. Он подчеркнул, что стоящие на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информации по закрытым каналам.

Ранее военный эксперт сравнил используемые ВС РФ mesh-сети и Starlink.