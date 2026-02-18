Размер шрифта
Лавров раскритиковал заявления США в адрес Кубы и России

Лавров назвал неприемлемой политику США в отношении Кубы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Действия США в отношении Кубы и заявления Вашингтона о том, что республика представляет угрозу, неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, передает РИА Новости.

Российский дипломат также назвал неприемлемыми утверждения Соединенных Штатов о том, что угрозу американской госбезопасности якобы усугубляет сотрудничество Гаваны с Москвой. Россия при этом названа США «враждебным и злонамеренным государством».

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».

13 февраля замглавы МИД РФ заявил, что Россия солидарна с Кубой и будет ей помогать, в том числе материально, работа уже начата.

Ранее Лавров заявил, что мир ждут изменения после событий в Венесуэле и на Кубе.
 
