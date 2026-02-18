Размер шрифта
Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

Зеленский: переговоры могли бы уже выйти на финальный этап
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы «пытается затянуть переговоры», которые «могли бы уже выйти на финальный этап». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский прокомментировал прошедшие 17 декабря в Женеве переговоры, назвал их «непростыми» и упрекнул российскую стороны в затягивании процесса.

«Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап. Спасибо американской стороне за внимание к деталям и терпение в разговорах с имеющимися представителями России», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что поставил украинской делегации «четкую задачу» «сделать все» для результативности переговоров и для того, чтобы они «добавляли шансов для мирных решений». Украинский лидер также написал, что 18 февраля планировалось обсудить гуманитарное направление, а именно шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских лиц.

Трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США в Женеве прошли 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми». РИА Новости сообщило, что делегации не подписывали никаких документов в ходе переговоров. Также СМИ написали, что Украина, США и Россия продолжат диалог по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины «быстро двигаться» к «достойному» мирному соглашению с Россией.
 
