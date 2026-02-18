«Украинцы никогда этого не простят»: Зеленский назвал условие вывода войск из Донбасса

Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина готова вывести войска из Донбасса только при зеркальном отводе российских сил. Он также допустил вынесение вопроса о статусе территорий на референдум и отметил, что вариант с фиксацией линии фронта может получить поддержку в обществе.

Украина выведет свои войска с территории Донбасса, только если Россия отведет свои силы на такое же расстояние, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому порталу Axios.

Зеленский добавил, что Вашингтон поддержал его позицию о том, что вопрос статуса территорий Донбасса должен быть вынесен на украинский референдум. При этом он подчеркнул, что граждане проголосуют против вывода ВСУ.

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят США», — сказал Зеленский, добавив, что украинцы «не могут понять, почему» от них требуют отказаться от дополнительных территорий.

Если соглашение просто заморозит текущие линии фронта в Донбассе, Зеленский считает, что украинский народ примет его.

«Я думаю, что если мы включим в документ... что мы останемся там, где мы находимся на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение», — приводит его слова Axios.

Уступки и давление США

Зеленский также рассказал изданию, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сообщили ему, что Россия «искренне хочет положить конец» конфликту и что Киеву следует исходить из этого при координации своей переговорной позиции. Украинский лидер в ответ заявил, что настроен более пессимистично, и в ответ попросил Уиткоффа и Кушнера не убеждать его в этом.

Зеленский также прокомментировал слова Дональда Трампа, который дважды за последние дни упомянул о необходимости уступок со стороны Украины.

«Я надеюсь, что это всего лишь его тактика, а не окончательное решение», — выразил надежду Зеленский.

Ранее президент США заявлял, что Киеву «стоит быть посговорчивей» на предстоящих трехсторонних переговорах по урегулированию, которые проходят в Женеве 17 и 18 февраля.

«Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу», — говорил Трамп.

В свою очередь Зеленский отмечал, что от Вашингтона поступают сигналы о том, что именно Украина должна пойти на уступки в рамках урегулирования конфликта. Газета The New York Times сообщала, что администрация Дональда Трампа усиливает давление на Украину ради уступок по Донбассу и завершения конфликта к началу лета.

Встреча с Путиным

В беседе с изданием Зеленский также заявил, что «лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с Владимиром Путиным».

Украинский президент добавил, что поручил своей команде организовать встречу на уровне лидеров в Женеве в будущем.

В Кремле неоднократно заявляли, что если Зеленский хочет лично встретиться с Владимиром Путиным, то для этого ему придется приехать в Москву. 28 января об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, однако Зеленский отказался приезжать в столицу России, заявив, что это невозможно.

11 февраля украинское издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщало, что Киев может направить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию.

Вскоре после этого украинский лидер еще раз заявил, что не собирается приезжать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий

Песков в беседе с ТАСС отметил, что позиция Владимира Путина о проведении встречи в Москве остается неизменной.

«Да, эта позиция Путина всем хорошо известна. Но это не новое заявление. Зеленский уже несколько раз об этом заявлял. Поэтому никакой здесь нет новации», — подчеркнул представитель Кремля.