Неизвестные взорвали здание ТЦК в Ивано-Франковской области Украины

В городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины неизвестные взорвали здание ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают следователи и взрывотехники, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Прокуратура Украины обнародовала кадры с места ЧП. На фотографиях видно, что удар пришелся на конкретный кабинет, а не на все помещение ТЦК. Взрывной волной выбило окна, а помещение оказалось завалено обломками конструкций.

ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) — это современный аналог военкоматов в Украине (с 2022 года), подчиняющийся Минобороны. Они занимаются воинским учетом, мобилизацией граждан, вручением повесток и предоставлением отсрочек. ТЦК функционируют по чётким правилам, осуществляют административный контроль и могут оформлять розыск нарушителей.

6 февраля в центре Одессы рядом с жилым домом взорвался автомобиль военного. В результате происшествия не выжил 21-летний сержант-кинолог погранслужбы Руслан Каламбердиев, ему оторвало ногу.

Ранее спасавшийся от ТЦК украинец провалился под лед.