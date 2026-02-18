В Госдуме предложили повысить накопительный взнос военной ипотеки участникам СВО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил для дополнительной мотивации увеличить в два раза накопительный взнос по военной ипотеке военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации (СВО). Информация опубликована в Telegram-канале партии.

С такой инициативой представитель ЛДПР обратился к главе Минобороны Андрею Белоусову. В письме в частности предлагается применять повышающий коэффициент 2,0 к ежемесячному начислению на счет военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО.

«В целях дополнительного стимулирования военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и создания для них преференциальных условий жилищного обеспечения предлагается применять повышающий коэффициент в размере 2,0 к каждому месяцу начислений в период непосредственного прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции», — отмечается в сообщении.

До этого Слуцкий предложил компенсировать оплату капитального ремонта гражданам, достигшим 65 лет. Документ предусматривает, что неработающие пенсионеры смогут получать компенсацию в размере 50% уже с 65 лет. Полностью освободить их от платежа предлагается с 70 лет. В партии отметили, что фактически речь идет об отмене взносов на капремонт на десять лет раньше действующих норм. Законопроект внесли в Государственную думу 17 февраля 2026 года.

Ранее в России оценили идею снизить взнос по военной ипотеке.