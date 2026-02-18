Размер шрифта
В Госдуме предположили, почему переговоры в Женеве завершились быстро

Депутат Новиков о быстром завершении переговоров: провал или все обсудили вчера
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в Женеве могли завершиться быстро по двум противоположно разным причинам. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Есть несколько версий, почему второй раунд встреч в Женеве продлился всего два часа. Переговоры могли быть настолько провальными, а стороны занимали настолько противоположные точки зрения, что главы делегаций поняли, что тянуть время дальше смысла просто нет. С другой стороны, первая встреча в рамках третьего раунда переговоров могла быть очень продуктивной и содержательной, так что во второй день обсуждать было особо нечего», — пояснил депутат.

Новиков не исключил, что существует и третий вариант, согласно которому стороны переговоров посчитали уместным взять паузу, чтобы посоветоваться с главами государств и согласовать дальнейшие позиции.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил о завершении переговоров по урегулированию украинского конфликта в Женеве спустя два часа после начала встречи.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал Мединский.

Ранее стало известно об истинных причинах раскола украинской делегации на переговорах.
 
