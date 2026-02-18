Не спавший восемь дней мужчина рассказал о своих ощущениях

Не спавший восемь дней британец рассказал о своих ощущениях, пишет Metro.

Томми Грейвс столкнулся с серьезным психическим кризисом в 2021 году во время подготовки благотворительного проекта. По его словам, сильный стресс постепенно перерос в полную потерю сна. В течение почти недели он практически не спал, а его состояние стремительно ухудшалось.

На шестой день без сна 27-летнего мужчину госпитализировали в психиатрическое отделение. Медики назначили ему терапию и медикаментозное лечение. Однако в тот момент Грейвс не доверял персоналу и был убежден, что находится в телевизионном шоу наподобие фильма «Шоу Трумана», а врачи и медсестры — актеры.

«Я слышал, думал и видел то, чего не существовало в реальности», — вспоминает мужчина.

В больнице у него диагностировали маниакальный эпизод с психозом, вызванный стрессом и острой депривацией сна. Физическое восстановление заняло около четырех недель, однако эмоциональные последствия ощущались значительно дольше. После выписки, по словам Грейвса, он испытывал сильное чувство стыда и подавленности. Врачи предупредили его о риске повторной потери связи с реальностью при хроническом недосыпании.

В последующие годы он начал изучать влияние сна на психическое здоровье. В апреле 2025 года Грейвс сменил профессию и стал квалифицированным тренером по сну. По его словам, примерно каждый третий житель Великобритании сталкивается с бессонницей. Он связывает это с образом жизни, при котором поздние выходные сменяются ранними подъемами в будни, формируя хронический дефицит сна.

Сегодня Томми придерживается строгого режима: фиксированное время отхода ко сну и подъема, отказ от использования гаджетов минимум за 90 минут до сна, снижение умственной нагрузки вечером и отказ от еды за несколько часов до отдыха. Он подчеркивает, что сон тесно связан с психическим здоровьем и может как усугублять существующие расстройства, так и становиться фактором их развития.

