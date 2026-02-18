В Петербурге намерены запретить мигрантам работать в сфере торговли

Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу разрабатывает инициативу о полном запрете на использование труда мигрантов в сфере розничной и оптовой торговли. Об этом сообщил начальник петербургского главка Роман Плугин во время отчета о работе городской полиции за 2025 год, пишет РИА Новости.

Депутат Павел Иткин, задавая вопрос Плугину, напомнил о происшествии, случившемся 21 января в одном из торговых центров Приморского района, когда посетитель был задержан неофициальными сотрудниками охраны магазина, которые применили к нему физическую силу и удушающие приемы, что привело к его кончине. Один из причастных к преступлению скрылся за границей и объявлен в розыск. Плугин отметил, что последовавшие за этим инцидентом полицейские проверки выявили факты использования нелегальных мигрантов в качестве работников крупной торговой сети.

Плугин подчеркнул, что, в соответствии с действующим законодательством, лица, не имеющие российского гражданства, не могут быть охранниками или частными охранниками оптовых и розничных торговых точек.

«Бизнес маскирует их под кладовщиков, разносчиков, консультантов и так далее. Этот факт есть. И в этой связи мы сейчас формируем свою инициативу по примеру инициативы с курьерами, таксистами. <…> Мы хотим выйти с ходатайством запретить в принципе использовать мигрантов в любых качествах на объектах розничной и оптовой торговли», — заявил начальник управления в ответ на вопрос депутата.

По его словам, полиция провела анализ возможных экономических последствий такой меры и пришла к выводу, что «это не нанесет никакого удара экономике».

Согласно представленным данным, в 2025 году на объектах розничной и оптовой торговли было официально трудоустроено пять тысяч иностранных граждан на основании полученных патентов.

«Их, скорее всего, больше, а это значит, они используются незаконно, без права на трудовую деятельность», — заключил Плугин.

