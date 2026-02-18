Размер шрифта
Общество

Названы самые популярные направления в российских вузах

РИА: абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ выбирают инженерные направления
Владимир Песня/РИА Новости

Российские абитуриенты с высокими баллами за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выбирают в вузах инженерные и IT-направления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты мониторинга НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ).

Согласно результатам исследования, качество приема по всем инженерным направлениям растет, в то же время как по социально-экономическим и гуманитарным падает.

«В 2025 году продолжился переход спроса сильных абитуриентов с программ социально-гуманитарного цикла на инженерные и IT направления», — говорится в результатах исследования.

Наиболее высокие баллы по ЕГЭ были зафиксированы у абитуриентов, поступающих на факультеты математических и естественных наук (70,3), искусств и культуры (67,9) и гуманитарных наук (66,2). Самый низкий средний балл был отмечен в сельскохозяйственных науках (56,6).

Лидирующую позицию занимает направление «Ядерная физика и технологии» , которое в 2025 году подвинуло с первого места «Востоковедение». Третье место по популярности занимает «Физика», четвертое — «Математика», говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

До этого сообщалось, что Министерство просвещения России планирует ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов с 2027 года. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, новая мера должна помочь в подготовке мотивированных учителей-предметников и повысить уровень естественно-научного образования.

Ранее Минздрав России утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвуз.
 
