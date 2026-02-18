Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Совфед одобрил законопроект об отключении связи по требованию ФСБ

Совфед одобрил закон об обязанности операторов отключать связь по требованию ФСБ
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил законопроект об обязанности операторов отключать связь по требованию ФСБ. Об этом сообщил «Интерфакс».

18 февраля Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправки в закон «О связи».

Документ закрепляет норму, по которой оператор освобождается от ответственности перед абонентами, если перебои с услугами связаны с исполнением требований ФСБ. В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на обеспечение безопасности. Поправки подготовило правительство и внесло их в парламент в ноябре 2025 года.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что проект нацелен на противодействие террористической угрозе, включая атаки беспилотников на российские города. По его словам, инициатива позволит оперативно вводить ограничения — быстро и без лишних процедур.

Подобная практика уже применяется, но из-за различий в регламентах структур процесс не всегда происходит достаточно быстро, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!