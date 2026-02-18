Совфед одобрил законопроект об отключении связи по требованию ФСБ

Совет Федерации одобрил законопроект об обязанности операторов отключать связь по требованию ФСБ. Об этом сообщил «Интерфакс».

18 февраля Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправки в закон «О связи».

Документ закрепляет норму, по которой оператор освобождается от ответственности перед абонентами, если перебои с услугами связаны с исполнением требований ФСБ. В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на обеспечение безопасности. Поправки подготовило правительство и внесло их в парламент в ноябре 2025 года.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что проект нацелен на противодействие террористической угрозе, включая атаки беспилотников на российские города. По его словам, инициатива позволит оперативно вводить ограничения — быстро и без лишних процедур.

Подобная практика уже применяется, но из-за различий в регламентах структур процесс не всегда происходит достаточно быстро, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна.