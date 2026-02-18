Размер шрифта
Сын композитора Минкова отсудил у Дины Гариповой и Первого канала 1 млн рублей

У Первого канала отсудили 1 млн рублей за песни Марка Минкова
Shutterstock/FOTODOM

Заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова и АО «Первый канал» должны выплатить сыну композитора Марка Минкова более 1 млн рублей за нарушение исключительных прав. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Изначально Андрей Минков требовал компенсацию за незаконное использование песен «Не отрекаются любя» и «Ты на свете есть», права на которые он получил по наследству, в размере 1,6 млн рублей, в том числе 600 тысяч рублей — с Гариповой.

Как выяснилось в суде, певица незаконно исполняла композиции в финале первого сезона шоу «Голос», которое выходит на Первом канале, в телепрограммах «Новогодняя ночь на Первом канале» и «Сегодня вечером». Видеозаписи выступлений также были выложены на сайте федерального канала и на официальной странице Дины Гариповой во «ВКонтакте».

«Допущенные ответчиками правонарушения носят не разовый, а системный, длящийся характер, поскольку размещение сложного объекта (телепрограммы или ее фрагментов) в сети Интернет предполагает, что любое лицо может ознакомиться с ним <...> в течение всего периода начиная с момента размещения телепрограммы в сети Интернет до момента пока сами ответчики ее оттуда не удалят», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

АО «Первый канал» обязали выплатить 1 млн рублей, ИП Дину Гарипову — 60 тысяч рублей, в 10 раз меньше заявленной Андреем Минковым суммы: суд учел степень вины певицы, недоказанность вероятных убытков и соразмерность компенсации последствиям нарушения. Также с ответчиков взыскали почти 59 тысяч рублей госпошлины. Решение еще не вступило в законную силу.

До этого, в январе 2026 года Андрей Минков отсудил у Первого канала почти 690 тысяч рублей за нарушение авторских прав за использование песни «А знаешь, все еще будет» в передаче «Юбилейный вечер Юрия Николаева».

Ранее певец Алексей Глызин проиграл суд за авторские права.
 
