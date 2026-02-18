Размер шрифта
МИД прокомментировал отказ Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС

МИД: в Европе видят неготовность Киева к членству в ЕС, как бы это не скрывали
РИА Новости

Отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас обозначать конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз указывает на осознание в странах ЕС неготовности Киева к членству, несмотря на попытки европейских чиновников скрыть этот факт. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Лидеры отдельных государств-членов ЕС осознают, что присоединение Украины к этому объединению — это тяжелейшее бремя для ЕС... В европейских столицах понимают, что Украина объективно не готова никаким образом к вступлению в ЕС. Как бы ни пытались евробюрократы приукрасить положение дел в этой стране, факт остается фактом», — заявила Захарова в ходе брифинга.

15 февраля Кая Каллас сообщила, что на данный момент страны, входящие в ЕС, не могут назвать конкретную дату возможного вступления Украины в состав объединения.

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о технической готовности его страны к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Зеленский также выразил уверенность в том, что Украина будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.

Ранее глава парламента Крыма заявил, что вступление Украины в ЕС ускорит распад Евросоюза.
 
