Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Кибермошенничество стало менее рентабельным для преступников

Станислав Кузнецов: услуги дропперов стали существенно дороже для мошенников
Сбер

Кибермошенничество становится менее экономически целесообразным и более дорогим для мошенников, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках форума «Кибербезопасность» в Екатеринбурге.

«Впервые мы стали наступать на пятки мошенникам с точки зрения того, что экономически становится менее выгодно совершать эти преступления», — сказал он.

Кузнецов добавил, что карты на черном рынке и услуги дропперов стали существенно дороже.

«Реальность такова, что если банковская карта ранее стоила в даркнете 5-10 тыс. рублей, сейчас — 20-30 тыс. Услуги дроппера стоили примерно 1-2%, сейчас — уже 15-20%. Это значит, что кибермошенничество становится более дорогим по сравнению с прошлыми годами», — отметил он.

Также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что удорожание таких услуг на черном рынке является одним из показателей положительной тенденции.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!