Кибермошенничество стало менее рентабельным для преступников

Кибермошенничество становится менее экономически целесообразным и более дорогим для мошенников, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках форума «Кибербезопасность» в Екатеринбурге.

«Впервые мы стали наступать на пятки мошенникам с точки зрения того, что экономически становится менее выгодно совершать эти преступления», — сказал он.

Кузнецов добавил, что карты на черном рынке и услуги дропперов стали существенно дороже.

«Реальность такова, что если банковская карта ранее стоила в даркнете 5-10 тыс. рублей, сейчас — 20-30 тыс. Услуги дроппера стоили примерно 1-2%, сейчас — уже 15-20%. Это значит, что кибермошенничество становится более дорогим по сравнению с прошлыми годами», — отметил он.

Также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что удорожание таких услуг на черном рынке является одним из показателей положительной тенденции.