Россияне стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников

Россияне стали осторожнее вести себя при звонках мошенников, в результате чего к концу 2025 года рост похищенных средств остановился, заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в рамках сессии форума «Кибербезопасность в финансах».

«К концу прошлого года впервые, пожалуй, мы стали свидетелями того, что остановлен рост объема похищенных средств у россиян. Это большая заслуга усилий большой команды и ведомств, и государственных структур, и финансовых структур, кредитных организаций, операторов связи», — сказал он.

По словам Кузнецова, для эффективной борьбы с мошенниками было принято более 50 законов.

««Уже внесен второй законопроект, чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Но мы сегодня уже видим, что успокаиваться точно нельзя, и точно это не передышка, и точно это не затишье», — сказал он.

Кузнецов добавил, что сегодня, как и раньше, Сбер фиксирует около 5 млн звонков мошенников в сутки.

Также Кузнецов отметил, что мошенники продолжают активно пользоваться сим-боксами, чтобы управлять большим числом SIM-карт через интернет.

«Единственное, что могу сказать, экономика стала другой. Если сим-бокс на рынке примерно год назад стоил около 30 тыс. рублей, то сегодня он уже около 200 тыс. рублей», — заключил он.