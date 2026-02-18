Нужно отвечать за слова: Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии в адрес РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы главы МИД Эстонии Маргуаса Цахкна в адрес России, заявила, что таким людям за свои слова нужно отвечать.

«Я считаю, что за свои слова такие люди должны отвечать», — заявила Захарова на брифинге с журналистами.

До этого глава глава МИД Эстонии пригрозил «перенести войну» в Россию, если РФ «вторгнется» на территорию республики. Министр также не согласен, что Эстония является одной из самых уязвимых стран в Европе. Дипломат также назвал ошибкой идею о переговорах с Россией без какого-либо плана. Он отметил, что Европа проводила подобную политику в течение десятилетий, но она якобы ни к чему не привела.

Позднее депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя слова эстонского министра заявил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Эстонии и других стран ЕС, а подобные высказывания говорят о желании прибалтийских политиков «выслужиться» перед США. Кроме того, по его словам, страны Прибалтики при этом играют заметную роль в информационной войне против России.



Ранее шведская разведка заявила о росте военной угрозы со стороны России.