Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии

Нужно отвечать за слова: Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии в адрес РФ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы главы МИД Эстонии Маргуаса Цахкна в адрес России, заявила, что таким людям за свои слова нужно отвечать.

«Я считаю, что за свои слова такие люди должны отвечать», — заявила Захарова на брифинге с журналистами.

До этого глава глава МИД Эстонии пригрозил «перенести войну» в Россию, если РФ «вторгнется» на территорию республики. Министр также не согласен, что Эстония является одной из самых уязвимых стран в Европе. Дипломат также назвал ошибкой идею о переговорах с Россией без какого-либо плана. Он отметил, что Европа проводила подобную политику в течение десятилетий, но она якобы ни к чему не привела.

Позднее депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя слова эстонского министра заявил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Эстонии и других стран ЕС, а подобные высказывания говорят о желании прибалтийских политиков «выслужиться» перед США. Кроме того, по его словам, страны Прибалтики при этом играют заметную роль в информационной войне против России.

Ранее шведская разведка заявила о росте военной угрозы со стороны России.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!