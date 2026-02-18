Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Залужный рассказал, почему наступление ВСУ в 2023 году провалилось

Залужный: наступление 2023 года провалилось из-за недостатка нужных ресурсов
Global Look Press

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью Associated Press (AP), что украинское контрнаступление в 2023 году провалилось, так как президент Украины Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы.

По его словам, первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для удара в Запорожской области и выхода ВСУ к Азовскому морю. Для успеха этого замысла требовались масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность, подчеркнул Залужный.

Но вместо этого силы украинской армии были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь. В результате атака ВСУ проходила по нескольким направлениям в Запорожской области и в направлении Бахмута.

13 февраля издание РБК-Украина писало, что действующий президент Украины Владимир Зеленский победил бы бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в первом туре выборов главы государства, но уступил бы ему во втором.

Издание отмечает, что второй тур – это прежде всего «борьба не рейтингов, а антирейтингов», а к Зеленскому у избирателей «могло найтись немало различных претензий».

Ранее историк рассказал, что может угрожать власти Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!