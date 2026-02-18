Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью Associated Press (AP), что украинское контрнаступление в 2023 году провалилось, так как президент Украины Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы.

По его словам, первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для удара в Запорожской области и выхода ВСУ к Азовскому морю. Для успеха этого замысла требовались масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность, подчеркнул Залужный.

Но вместо этого силы украинской армии были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь. В результате атака ВСУ проходила по нескольким направлениям в Запорожской области и в направлении Бахмута.

13 февраля издание РБК-Украина писало, что действующий президент Украины Владимир Зеленский победил бы бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в первом туре выборов главы государства, но уступил бы ему во втором.

Издание отмечает, что второй тур – это прежде всего «борьба не рейтингов, а антирейтингов», а к Зеленскому у избирателей «могло найтись немало различных претензий».

Ранее историк рассказал, что может угрожать власти Зеленского.