Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией

Зеленский: в политическом направлении был диалог с Россией, будем идти дальше
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, «позиции были разные». Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы видим, что есть наработки [в политическом направлении], а пока позиции разные, потому что переговоры были непростые. То есть, в направлении военном прогресс я услышал. В направлении политическом - был диалог, договорились идти дальше», — сказал Зеленский.

30 января Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам и не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС «без боя». Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России.

Он также подтвердил, что Москва согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл, о чем «почти договорились» Россия и Украина в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!