Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Женщинам подсказали, как снизить риск смерти после 63 лет

JAMA: развитые мышцы снижают риск ранней смерти у женщин старше 63 лет
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Буффало обнаружили, что у женщин старше 63 лет высокая сила ручного хвата и мышечная выносливость снижают риск преждевременной смерти, независимо от уровня физической активности и состояния сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работе приняли участие около пяти тысяч женщин в возрасте от 63 до 99 лет. Исследователи оценивали силу хвата кисти и скорость выполнения теста «пять подъемов со стула» без посторонней помощи — два стандартных показателя физического состояния в клинической практике. Затем ученые наблюдали за участницами в течение восьми лет.

Анализ показал, что каждое увеличение силы хвата на семь килограммов было связано в среднем со снижением риска ранней смерти на 12%. Когда испытуемые вставали со стула, переходя от самого медленного темпа к самому быстрому с шагом в шесть секунд, исследователи зафиксировали снижение смертности на 4%.

Авторы учли факторы, которые в предыдущих крупных исследованиях часто оставались за рамками анализа: объективно измеренную физическую активность и малоподвижность по данным акселерометра, скорость походки как показатель состояния сердечно-сосудистой системы, а также уровень С-реактивного белка — маркера воспаления. Связь между мышечной силой и более низкой смертностью сохранялась даже после поправки на массу тела и сухую мышечную массу.

Примечательно, что более низкий риск смерти наблюдался и у тех женщин, которые не соблюдали действующие рекомендации по аэробной активности — не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю. По мнению исследователей, это подчеркивает самостоятельную роль мышечной силы как фактора долголетия.

Ученые отмечают, что для укрепления мышц не обязательно посещать спортзал: подойдут упражнения с собственным весом, гантели, тренажеры или даже бытовые предметы, используемые в качестве утяжелителей. По их словам, включение простых тренировок на силу в повседневную жизнь может стать важной стратегией поддержания здоровья в пожилом возрасте.

Ранее было названо самое сложное десятилетие жизни.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!