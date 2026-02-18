Венгрия заключила первые контракты на поставку нефти из России в обход Украины

Сийярто: MOL заказала первые поставки нефти из России в Венгрию через Хорватию

Венгерская нефтегазовая компания MOL объявила о заключении первых контрактов на поставку российской нефти через альтернативный маршрут — морским путем в Хорватию для последующего транзита в Венгрию. Как уточнил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сырье доставят на нефтеперерабатывающие заводы в марте, его слова приводит агентство MTI.

«MOL заказала первые поставки, которые уже находятся в пути. Они прибудут в хорватский порт в начале марта, а оттуда в течение 5-10 дней будет осуществлена транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии», — отметил венгерский политик.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Он охарактеризовал такие действия Киева как грубое вмешательство в выборы и заявил, что даже если Украина не позволит возобновить поставки нефти по трубопроводу, то правительство в любом случае гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей.

Позднее стало известно, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю российской нефти по Адриатическому нефтепроводу.

Ранее в Европе оценили зависимость Венгрии от российской нефти.