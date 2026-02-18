В Рособрнадзоре рассказали о популярных предметах для сдачи ЕГЭ

Музаев рассказал о популярных предметах для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика стали самыми популярными предметами для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ, передает ТАСС.

В его презентации указано, что профильную математику выбрали 371 439 учеников, обществознание — 296 447, информатику — 161 830, биологию — 152 008, физику — 146 469. Историю выбрали 101 616 школьников, английский язык — 93 984, литературу — 51 942.

Глава ведомства отметил, что в этом году физику сдадут на 24,4% выпускников больше, чем в 2025 году. Химию в этом году выбрали 114 623 учащихся, что на 10,7% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, вырос интерес к биологии и информатике — на 7,4% и на 6% соответственно, добавил Музаев.

До этого сообщалось, что средний размер минимальных баллов ЕГЭ для поступления в медицинские вузы составляет от 36 до 50 баллов.

Ранее в трех регионах России продлили особый формат сдачи ОГЭ и ЕГЭ.