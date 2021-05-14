Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу

Шоумен Иван Ургант прокомментировал заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского о желании закрыть его шоу на Первом канале из-за шутки о политике.

В новом выпуске «Вечернего Урганта» он пошутил, что шоу выходит в эфир в предпоследний раз. «Дело в том, что дни передачи «Вечерний Ургант» оказались сочтены и история нашей передачи оказалась чуть короче, чем думали мы. Я вынужден сообщить вам, что мы стоим на пороге закрытия передачи. Это произошло не по нашей воле, вы прекрасно понимаете, мы бы сами никогда себя не закрыли», — сказал он.

Также Ургант посмеялся, сказав, что Жириновский придет на передачу, чтобы провести ее «торжественное закрытие».

Ранее Жириновский заявил, что у него в планах добиться закрытия шоу на Первом канале «Вечерний Ургант».

Поводом для такого решения со стороны политика стала шутка, сказанная в его адрес ведущим Иваном Ургантом. Шоумен в одном из выпусков сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с «полками в плацкартном вагоне поезда». Еще он пошутил, что «новое руководство партии придет на один созыв».

Таким образом ведущий прокомментировал новость, что лидер КПРФ может смениться.