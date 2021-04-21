Появился трейлер первого документального фильма о Дурове

В сети был опубликован трейлер первого документального фильма о Павле Дурове, основателе и генеральном директоре «ВКонтакте» и Telegram. Об этом пишет rg.ru.

В ближайшее время состоится премьера. В трейлере упоминается фраза «Я буду интернет-тотемом». Это будет первая картина о Дурове. По словам издателей, это фильм-портрет, который собран из историй знакомых и коллег главного героя.

«Дуров» примет участие в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля в секции «Документальное кино». Показ пройдет 24 апреля.

Ранее основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров был исключен из списка миллиардеров из Объединенных Арабских Эмиратов по версии журнала Forbes.

При этом в российском топе предприниматель занял девятую строчку: позицией ниже теперь оказался владелец «Нафта Москва» и контрольного пакета акций золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов и его семья. На первой строчке рейтинга Forbes среди россиян остается глава «Северстали» Алексей Мордашов с $29,1млрд.