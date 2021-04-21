Поклонники «Соника» обсуждают первые фото Наклза из экранизации игры
Поклонники серии игр о еже Сонике обсуждают первые фотографии со съемок сиквела «Соника в кино», опубликованные в Twitter.
Очевидец сфотографировал съемочную площадку, на которой расположились модели героев, в частности, ярко-красного персонажа Наклза. «Наклз выглядит великолепно», «У Наклза действительно широкая грудь — показали, что он больше и сильнее Соника, как и было на самом деле», — одобрили кадры в соцсетях.
Эти модели художники используют для референсов, чтобы позже добавлять героев в сцены.
Премьера сиквела «Соника в кино» запланирована на 8 апреля 2022 года.
В 2019 году студия Paramount Pictures была вынуждена перерисовать главного героя фильма «Соник в кино». Персонажа Соника переделали после возмущений фанатов тем, что главный герой не был похож на ежа Соника из популярных видеоигр, экранизацией которых является фильм.
IM FREAKING OUT KNUCKLES LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/TGkmSUqqUt— Reg Sauce (@daregularsauce) April 20, 2021