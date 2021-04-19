Сталкера Тейлор Свифт арестовали

Преследователя Тейлор Свифт задержали за попытку проникнуть в нью-йоркское жилье певицы, сообщает Daily Star.

52-летний сталкер Хэнкс Джонсон заявил, что общался с артисткой в Instagram. Как рассказали в полиции, 17 апреля экстренные службы получили звонок о мужчине, который проник в дом Свифт.

Джонсона обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и отпустили после судебного слушания до следующего суда. Известно, что Джонсон сразу же начал писать личные сообщения в Instagram звезды.

Ранее суд запретил мужчине приближаться к моделям Джиджи и Белле Хадид.

В 2018 году Тейлор Свифт преследовал 22-летний сталкер Роджер Альварадо. Он пробрался в ее дом, воспользовался душем и лег спать.

В 2019 году Альварадо, который отбыл шесть месяцев тюремного заключения за проникновение в особняк Свифт, был арестован за то, что сделал это снова.