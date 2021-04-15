На «Би-би-си» сочли главного героя «Лютера» недостаточно темнокожим

Директор «Би-би-си» по разнообразию Миранда Уэйланд сочла персонажа Идриса Эльбы в сериале «Лютер» недостаточно убедительным темнокожим, пишет The Times со ссылкой на онлайн-конференцию MIPTV,

По мнению Уэйланд , главный герой мало чем отличается от белых людей. «Когда состоялась премьера, многие радовались тому, что главный герой, сыгранный Идрисом Эльбой, — это сильный темнокожий персонаж. Мы полюбили его», — призналась она. Однако, подчеркивает Уэйланд, уже во втором сезоне оказалось, что у героя нет темнокожих друзей, он не ест блюда карибской кухни, а значит, выглядит неправдоподобно.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала «‎Ясукэ» о темнокожем самурае. Премьера мультфильма, в основу которого легла реальная биография жившего в Японии в конце XVI века самурая из Африки, состоится 29 апреля.