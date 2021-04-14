Меладзе и Джанабаева подтвердили рождение третьего ребенка

Эстрадный исполнитель Валерий Меладзе в Instagram подтвердил, что у него и певицы Альбины Джанабаевой родилась дочь.

По словам Меладзе, девочка родилась 12 апреля. «В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью!» — написал он.

Как назвали девочку, артист уточнять не стал. «Альбинушка, люблю тебя! Впереди по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный мир с новым человеком!» — поздравил жену он. «Люблю апрель. Может быть, потому что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди...» — написала у себя на странице Джанабаева.

О рождении малышки СМИ сообщили 14 апреля.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году. Кроме новорожденной дочери, они воспитывают сыновей Константина и Луку. Также у Меладзе есть трое дочерей от предыдущего брака с Ириной Меладзе, с которой он прожил с 1989 по 2012 год.