Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

После удара беспилотника по аэропорту Дубая появился густой дым

SHOT: момент удара иранского беспилотника по аэропорту Дубая попал на видео

Момент удара иранского беспилотника по аэропорту Дубая попал на видео. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как после падения боеприпаса возникает густой белый дым, который поднялся высоко в небо.

По словам очевидцев, атака была совершена около 9 утра.

Утром 7 марта издание The Times of Israel сообщило, что в Дубае прозвучали два взрыва. После этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», возникшем в результате падения обломков сбитых беспилотников. Аэропорт приостановил работу.

5 марта стало известно, что на телефоны жителей Дубая приходили оповещения о возможной ракетной атаке. Власти призвали людей немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании и держаться подальше от окон, а также дверей и открытых пространств.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Тегеран запретил атаковать ракетами и БПЛА соседние страны.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!