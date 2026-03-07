После удара беспилотника по аэропорту Дубая появился густой дым

Момент удара иранского беспилотника по аэропорту Дубая попал на видео. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как после падения боеприпаса возникает густой белый дым, который поднялся высоко в небо.

По словам очевидцев, атака была совершена около 9 утра.

Утром 7 марта издание The Times of Israel сообщило, что в Дубае прозвучали два взрыва. После этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», возникшем в результате падения обломков сбитых беспилотников. Аэропорт приостановил работу.

5 марта стало известно, что на телефоны жителей Дубая приходили оповещения о возможной ракетной атаке. Власти призвали людей немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании и держаться подальше от окон, а также дверей и открытых пространств.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Тегеран запретил атаковать ракетами и БПЛА соседние страны.