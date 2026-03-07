В Совфеде заявили о «полной слепоте» Европы

Евросоюз сильно проигрывает от конфликта США, Израиля и Ирана, и в свете этого кризиса становится понятно, что курс ЕС на отказ от российских энергоресурсов — «самоубийственен». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Евросоюз, безусловно, сильно проигрывает от войны против Ирана и острейшего кризиса в Персидском заливе. В свете этого кризиса становится еще более очевидным самоубийственный курс ЕС на отказ от газа и нефти из России», — отметил он.

По словам сенатора, решение ЕС отказаться от российского газа в пользу энергоресурсов из США, Катара и других стран обернулось союзу боком. На Катар приходилось 10-11% всего импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Однако сейчас Катар приостановил производство СПГ из-за перекрытия Ормузского пролива, и это стало «еще одним ударом по экономике Европы», где цены на газ выросли на 53%, написал сенатор. Пушков подчеркнул, что в текущих бедах Европы виновато «катастрофическое решение ЕС отказаться от гарантированных поставок российского трубопроводного газа».

«Удар в некотором смысле запрограммированный, поскольку кризис в Персидском заливе назревал давно, но политическая миопия помешала евролидерам разглядеть его возможные, и весьма негативные для ЕС последствия. Третий удар ЕС с упорным мазохизмом намерен нанести сам себе в 2027-ом, когда решил вообще отказаться от поставок энергоносителей из России. В нынешних условиях это уже даже не миопия. Это полная и безнадежная слепота», — отметил Пушков.

26 января 2026 года в Евросоюзе официально утвердили полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. При этом Еврокомиссия к концу 2027 года собирается также предложить и законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва может остановить поставки газа на рынки Евросоюза. Также заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил, что российские компании переориентируют поставки СПГ из Европы на рынки дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не дожидаясь европейских санкций.

При этом 6 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты могут пойти на смягчение санкций в отношении российской нефти на фоне дефицита на мировом рынке.

Ранее Дмитриев оценил рост цен на энергоресурсы в Евросоюзе.