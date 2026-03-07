«Психологический провал»: названа причина крупного поражения «Спартака»

Тренер Гладилин: у «Спартака» в игре с «Динамо» случился психологический провал

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин признался, что ему трудно объяснить крупное поражение красно-белых от столичного «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Поначалу была равная игра. А потом мы увидели проблемы у «Спартака» в обороне. Потому что соперник стал очень легко забивать. <...> Да, это был психологический провал. После пропущенного мяча нельзя сразу так расклеиваться», — отметил он.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 5:2. Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль на 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

«Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака». Начало игры — 20:45 по московскому времени.

