Канцлер Германии предупредил о возможном наплыве мигрантов из Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц на выставке ремесел в Мюнхене заявил о необходимости предотвратить неконтролируемые миграционные потоки из Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет DPA.

По словам главы немецкого правительства, в Исламской Республике должен поддерживаться общественный порядок. То же касается базового обеспечения населения.

«Мы также хотим предотвратить неконтролируемые миграционные потоки из Ирана», — отметил Мерц.

Как он сказал, пока сложно судить, как эти миграционные потоки могут выглядеть. В то же время канцлер обратил внимание на нежелание Берлина вновь «пережить сирийский сценарий», когда из-за многолетней гражданской войны в Сирии миллионы людей покинули свои дома и бежали в европейские страны.

4 марта газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что страны — члены Европейского союза (ЕС) опасаются наплыва мигрантов с Ближнего Востока из-за начатой США и Израилем операции против Ирана.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. В Исламской Республике были атакованы многие города, включая столицу. В результате одного из ударов верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Иран начал наносить удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Германии призвали ЕС не отвлекаться от Украины из-за Ирана.