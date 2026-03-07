Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Канцлер Германии предупредил о возможном наплыве мигрантов из Ирана

Мерц призвал предотвратить неконтролируемые миграционные потоки из Ирана
Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц на выставке ремесел в Мюнхене заявил о необходимости предотвратить неконтролируемые миграционные потоки из Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет DPA.

По словам главы немецкого правительства, в Исламской Республике должен поддерживаться общественный порядок. То же касается базового обеспечения населения.

«Мы также хотим предотвратить неконтролируемые миграционные потоки из Ирана», — отметил Мерц.

Как он сказал, пока сложно судить, как эти миграционные потоки могут выглядеть. В то же время канцлер обратил внимание на нежелание Берлина вновь «пережить сирийский сценарий», когда из-за многолетней гражданской войны в Сирии миллионы людей покинули свои дома и бежали в европейские страны.

4 марта газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что страны — члены Европейского союза (ЕС) опасаются наплыва мигрантов с Ближнего Востока из-за начатой США и Израилем операции против Ирана.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. В Исламской Республике были атакованы многие города, включая столицу. В результате одного из ударов верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Иран начал наносить удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Германии призвали ЕС не отвлекаться от Украины из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!