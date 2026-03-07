В Запорожской области после атаки БПЛА загорелся автомобиль

Гражданский автомобиль получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что удару подверглась машина в городе Васильевке.

«Пострадавших нет, опасность повторных ударов сохраняется», — подчеркивается в заявлении.

Публикация дополнена кадрами с места происшествия. На них видно, что после атаки БПЛА автомобиль загорелся.

Утром 7 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарском в Ракитянском округе. В результате пострадали два человека. Одного мужчину доставили в городскую больницу №2 в Белгороде, врачи диагностировали у него осколочные ранения живота и предплечья. Второй мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики оказали ему помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался, уточнил глава региона.

Ранее в Самарской области при падении обломков БПЛА пострадал мужчина.