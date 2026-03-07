В США рассказали, зачем Трамп атаковал Иран

Президент США Дональд Трамп начал конфликт с Ираном, потому что занялся созданием «своего наследия». И сейчас его решениями движут «инстинкты», а не стратегия. Об этом написал колумнист издания The Hill Мэтт Льюис.

«Если история, как правило, возвышает лидеров военного времени, то у президента может возникнуть соблазн попытаться утвердить свое величие, ввязавшись в войну. Резкий поворот Трампа к конфронтации с Ираном по большей части противоречит его прежней риторики о предотвращении «вечных войн». И, учитывая отсутствия внятного обоснования, похоже, что его решениями движут скорее инстинкт и эго, чем стратегия», — написал Льюис.

По его словам, за последние несколько дней команда Трампа предложила сразу несколько причин для начала конфликта. Утверждалось, что «Иран собирался напасть первым», был близок к разработке ядерного оружия, говорилось о смене режима в стране и так далее. Однако «четко определенных целей» так и не появилось, подчеркнул колумнист.

«Четко определенных целей нет, а значит, и стратегии выхода из конфликта тоже. Если цель — смена режима — на что иногда намекают, — трудно представить, что это произойдет без присутствия сухопутных войск. Авиация — это многогранная сила, но надежного средства для свержения режима она не представляет», — отметил он.

5 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Израиль напали на Иран под «абсолютно надуманным предлогом», и основная их цель — смена режима в стране.

28 февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по Ирану, Трамп объяснил атаку тем, что Тегеран «отверг каждую возможность отказаться от своих ядерных амбиций». А 12-й телеканал израильского телевидения сообщил, что все представители руководства Ирана являются целью атаки.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США намерены уничтожить ракеты Ирана, инфраструктуру для их производства, а также военно-морской флот страны.

Ранее сенатор Грэм сравнил атаку США на Иран со Второй мировой войной.