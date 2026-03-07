Дмитриев пошутил о русофобии европейских политиков и сравнил их с миньонами

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в ироничном ключе высказался о европейских политиках на фоне кризиса на Ближнем Востоке. На своей странице в соцсети X он разместил шуточный ролик о возможных просьбах Евросоюза к Москве.

Дмитриев опубликовал анимацию с персонажами американского мультфильма «Гадкий я» — миньонами.

«Слитое видео: Урсула (фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии — прим. ред.), Кайя (Каллас, глава евродипломатии — прим. ред.) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», — подписал ролик глава РФПИ.

Накануне Дмитриев заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

До этого президент России Владимир Путин отметил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка, и подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.